Pillon a Radio Picco ricorda Carpanesi: “Ti insegnava a vivere”. E sullo Spezia: “Se continua così chi può fermarlo?”

“Carpanesi era un signore, nel vero senso della parola”. È ancora commosso Giuseppe Bepi Pillon, presente ieri a Firenze per l’ultimo saluto a Sergio Carpanesi, scomparso qualche giorno fa all’età di novant’anni. L’ex calciatore spezzino è intervenuto nel pomeriggio di Radio Picco, la trasmissione in onda su RLV – La Radio A Colori, ricordando la memoria del suo vecchio allenatore e quei tempi vincenti grazie ad un gruppo che era una sorta di seconda famiglia. “Sergio ti insegnava come vivere, era un papà per noi giocatori, oltre ad essere un bravissimo allenatore che leggeva benissimo le partite. Era un divertimento passare il tempo con lui, una persona di altissimo livello e che nel calcio trovi raramente. Il mister era un insegnamento per tutti noi, anche per chi è arrivato dopo la nostra vittoria del campionato come Luciano Spalletti”.

Ancora oggi si parla di quella stagione dell’85-86.

“Quel campionato lo abbiamo vinto grazie a Carpanesi e a Spezia lo ricordano ancora tutti. Potevamo andare via tutti, lui ci ha tenuti lì, non ci ha snaturati e nonostante non abbiamo preso una lira per mesi abbiamo vinto. Il pubblico ha fatto donazioni, c’è stato un coinvolgimento totale per tutti che ci ha portato al successo. Carpanesi era il nostro condottiero. Ha fatto nascere un’amicizia profonda tra noi calciatori e quando sei così unito vai in campo senza paura di nessuno”.

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