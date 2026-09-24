Portofino: ridotte le corse Amt, le uniche redditizie per l’azienda

A Portofino la presenza dei turisti è ancora consistente. Ma Amt ha deciso di ridurre le corse tra il Borgo e Santa Margherita, l’unica linea ad essere in attivo. Il breve tragitto su bus sovraffollati costa, infatti, 5 euro all’andata e altrettanti al ritorno: 10 euro. Una decisione che appare anomala, anche se ci sarà una ragione. In tale situazione il Comune ha chiesto al consorzio che nel Tigullio gestisce i battelli turistici, di proseguire il collegamento con Portofino per tutto il mese di ottobre. Raggiungere il Borgo via mare è più caro rispetto al bus, ma è molto più suggestivo, permette di vedere la costa dal mare e non c’è sovraffollamento.

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