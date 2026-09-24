Provincia, Aghittino assume le funzioni di facente funzioni di presidente: “Avanti con progetti e servizi”

Savona. Il vicepresidente della Provincia di Savona, Demis Aghittino, ha assunto le funzioni di presidente facente funzioni ed ha voluto rivolgere al presidente uscente Pierangelo Olivieri un ringraziamento “per il lavoro svolto alla guida dell’Ente e per la collaborazione sviluppata nel corso degli ultimi due anni”.

“Metterò a disposizione della Provincia tutto il mio impegno, la dedizione e l’esperienza amministrativa maturata in questi cinque anni al Comune di Loano – dichiara Aghittino – affrontando questa fase con responsabilità e concretezza. Il mio compito sarà accompagnare l’Ente verso le prossime elezioni, garantendo continuità e portando avanti i progetti già avviati e quelli in itinere”.

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