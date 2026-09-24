Rapallo: navi da crociera, riunione con gli agenti marittimi

Ancora un nodo da sciogliere per il comandante del Circomare di Santa Margherita Donato Florio, in procinto di lasciare l’attuale incarico per assumerne uno prestigioso preso il ministero delle Infrastrutture. L’ufficiale ha convocato una riunione con gli agenti marittimi che gestiscono le navi da crociera. In tale incontro fissato la settimana prossima al Circomare, verrà deciso quali arrivi previsti a Portofino, verranno dirottati sul punto di rada “Portofino 3” davanti a Rapallo e sbarco dei passeggeri tramite tender in calata Duca degli Abruzzi dove tutto è pronto per accogliere i crocieristi. Le navi che fruiranno della rada rapallese arriveranno soprattutto a partire dalla primavera 2027.

Foto: il punto predisposto per lo sbarco dei crocieristi a Rapallo

» leggi tutto su www.levantenews.it