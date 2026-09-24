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Rapallo: Roberto Ciccarelli, re del pesto, nel firmamento delle stelle Michelin

Rapallo: Roberto Ciccarelli, re del pesto, nel firmamento delle stelle Michelin

Generico settembre 2026

Alla Charity Dinner di Ischia Safari il fondatore di “Siamo Gente di Mare” ha preparato il pesto al mortaio davanti a trecento ospiti e a grandi chef italiani. Molti gli apprezzamenti e le richieste di bis. Un pesto fatto al mortaio che conquista chi cucina ogni giorno ai massimi livelli. È il bilancio di Roberto Ciccarelli, “re del pesto” e fondatore, con la moglie Stefania Passaro, dell’Associazione “Siamo Gente di Mare”. Unico ligure presente, è stato inserito tra gli artigiani del gusto di Ischia Safari, la tre giorni organizzata dagli chef stellati Pasquale Palamaro e Nino Di Costanzo, giunta alla decima edizione.

Lo chef stellato Peppe Guida ha fortemente voluto Roberto, protagonista di tante serate di successo  a Rapallo e in Italia,  per la serata di apertura, la Charity Dinner al Resort Regina Isabella di Lacco Ameno, il cui ricavato sostiene la ricerca sulla SLA del Centro SLA Federico II. Ai fornelli e ai banchi, gli stellati italiani più rinomati, fra i quali anche i fratelli Cerea e il pasticcere Ciro Poppella.

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