Rapallo: Roberto Ciccarelli, re del pesto, nel firmamento delle stelle Michelin

Alla Charity Dinner di Ischia Safari il fondatore di “Siamo Gente di Mare” ha preparato il pesto al mortaio davanti a trecento ospiti e a grandi chef italiani. Molti gli apprezzamenti e le richieste di bis. Un pesto fatto al mortaio che conquista chi cucina ogni giorno ai massimi livelli. È il bilancio di Roberto Ciccarelli, “re del pesto” e fondatore, con la moglie Stefania Passaro, dell’Associazione “Siamo Gente di Mare”. Unico ligure presente, è stato inserito tra gli artigiani del gusto di Ischia Safari, la tre giorni organizzata dagli chef stellati Pasquale Palamaro e Nino Di Costanzo, giunta alla decima edizione.

Lo chef stellato Peppe Guida ha fortemente voluto Roberto, protagonista di tante serate di successo a Rapallo e in Italia, per la serata di apertura, la Charity Dinner al Resort Regina Isabella di Lacco Ameno, il cui ricavato sostiene la ricerca sulla SLA del Centro SLA Federico II. Ai fornelli e ai banchi, gli stellati italiani più rinomati, fra i quali anche i fratelli Cerea e il pasticcere Ciro Poppella.

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