Riapre il ponte di Villagrossa: circolazione a una corsia

Da oggi, 24 settembre, torna temporaneamente percorribile il ponte di Villagrossa, lungo la SP8 nel territorio di Calice al Cornoviglio. La riapertura riguarda il tratto tra Villagrossa e Debeduse e consentirà il passaggio dei veicoli, ma solo su una corsia, mentre proseguiranno i lavori necessari per completare la messa in sicurezza dell’infrastruttura. La riapertura è prevista dal cronoprogramma concordato dalla Provincia con il Comune di Calice al Cornoviglio e resterà in vigore soltanto per una fase delle lavorazioni. Sul ponte sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari e non potranno transitare mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il cantiere, infatti, non è ancora concluso. Gli interventi riguardano in particolare il rifacimento dei punti di ancoraggio del ponte e la stabilizzazione della spalletta. Per completare queste opere sarà necessario uno scavo che interesserà l’intera carreggiata: per questo, nelle fasi successive, il ponte tornerà a essere chiuso per consentire la conclusione dei lavori, prevista nel corso del prossimo mese. Si tratta di opere già programmate e in parte eseguite, ma che erano state sospese lo scorso anno a causa della frana verificatasi in località Ferdana. In quella fase la chiusura della SP8 avrebbe rischiato di isolare il territorio di Calice e si era quindi scelto di rinviare le lavorazioni sul ponte.

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