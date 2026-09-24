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Riapre il ponte di Villagrossa: circolazione a una corsia

Riapre il ponte di Villagrossa: circolazione a una corsia

Il nuovo ponte di Villagrossa

Da oggi, 24 settembre, torna temporaneamente percorribile il ponte di Villagrossa, lungo la SP8 nel territorio di Calice al Cornoviglio. La riapertura riguarda il tratto tra Villagrossa e Debeduse e consentirà il passaggio dei veicoli, ma solo su una corsia, mentre proseguiranno i lavori necessari per completare la messa in sicurezza dell’infrastruttura. La riapertura è prevista dal cronoprogramma concordato dalla Provincia con il Comune di Calice al Cornoviglio e resterà in vigore soltanto per una fase delle lavorazioni. Sul ponte sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari e non potranno transitare mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il cantiere, infatti, non è ancora concluso. Gli interventi riguardano in particolare il rifacimento dei punti di ancoraggio del ponte e la stabilizzazione della spalletta. Per completare queste opere sarà necessario uno scavo che interesserà l’intera carreggiata: per questo, nelle fasi successive, il ponte tornerà a essere chiuso per consentire la conclusione dei lavori, prevista nel corso del prossimo mese. Si tratta di opere già programmate e in parte eseguite, ma che erano state sospese lo scorso anno a causa della frana verificatasi in località Ferdana. In quella fase la chiusura della SP8 avrebbe rischiato di isolare il territorio di Calice e si era quindi scelto di rinviare le lavorazioni sul ponte.

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