Riforma della pubblica amministrazione, Salis: “Intelligenza artificiale non può sostituire il capitale umano”

Genova. L’intelligenza artificiale “è una novità che può collaborare all’efficientamento della pubblica amministrazione”, ma “il capitale umano è insostituibile e va valorizzato”.
La sindaca Silvia Salis interviene sul tema dell’IA all’apertura del convegno “Una pubblica amministrazione che genera sviluppo e diviene volano dell’economia“, due giorni di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico ed esperti, organizzata dal Comune di Genova a Palazzo Ducale, con presentazioni di best practice, per trasformare la PA da apparato burocratico in una leva concreta di sviluppo economico. Venerdì le conclusioni saranno affidate al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.