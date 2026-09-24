Rinnovato il consiglio direttivo della Camera penale spezzina: Raffaella Nardone nuova presidente

Dalle 11, nelle aule del Palazzo di giustizia, si è riunita l’Assemblea ordinaria della Camera penale della Spezia, con i penalisti impegnati tanto per confrontarsi sull’astensione dalle attività giudiziarie, proclamata dall’Unione delle Camere italiane italiane e alla quale la camera penale della spezia ha aderito, quanto per il rinnovo del consiglio direttivo.

Il presidente uscente Fabio Sommovigo ha ripercorso gli intensi e importanti anni trascorsi alla guida della Camera penale, ringraziando tutti i soci e il suo direttivo per il loro contributo.

Nell’occasione, si sono affrontati i temi che hanno indotto l’Unione delle Camere penali a proclamare una astensione da ogni attività giudiziaria dal 23 al 29 settembre: dalla gravissima violazione del

diritto di difesa e della libertà e segretezza delle comunicazioni determinata dall’illegittima – ma tollerata – captazione dei colloqui tra difensori e assistiti presso la casa circondariale di Perugia “Capanne”, cui ha fatto seguito il mancato chiarimento, da parte del ministero della Giustizia, e la perdurante e drammatica emergenza del sistema penitenziario, caratterizzata da un cronico e sempre più grave sovraffollamento e da condizioni detentive incompatibili con i principi di dignità della persona e con la funzione rieducativa della pena.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com