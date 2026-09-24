Sanità: ospedale di Sestri, “Preoccupati dall’ipotesi di riorganizzazione di ATS Liguria”

Da Antonio Bertani – Segretario PD Tigullio e Laura Bacchella – Responsabile sanità PD Tigullio

«Siamo fortemente preoccupati dall’ipotesi contenuta nella riorganizzazione di ATS Liguria che prevede il declassamento dell’Anatomia patologica dell’ospedale di Sestri Levante da Struttura complessa a Struttura semplice, nell’ambito dell’accorpamento con Genova». Lo dichiarano Antonio Bertani, segretario del PD Tigullio, e Laura Bacchella, responsabile Sanità del PD Tigullio. «Quella di Sestri Levante non è una struttura marginale. L’Anatomia patologica è un passaggio essenziale del percorso diagnostico e terapeutico e la complessità della diagnosi oncologica richiede oggi analisi sempre più accurate, rapide e tempestive. Dalla corretta e veloce identificazione delle caratteristiche di un tumore dipendono infatti anche la prognosi e la possibilità di individuare il trattamento più appropriato». «In questo contesto, invece di rafforzare i servizi e le professionalità presenti sul territorio, si sceglie di ridurne il livello organizzativo. È una scelta che ci preoccupa perché il declassamento rischia di tradursi, nel tempo, in una minore capacità di risposta e in una progressiva perdita di autonomia». «Sestri Levante arriva a questo passaggio, inoltre, dopo anni di difficoltà sul fronte del personale. Oggi risultano operativi 3 medici e 3 tecnici di laboratorio, a fronte di una pianta organica di 5 medici e 7 tecnici. La priorità dovrebbe essere colmare queste carenze e consolidare il servizio, non ridurne ulteriormente il peso organizzativo». «Ancora una volta emerge una visione della sanità che va nella direzione opposta a quella di cui avrebbe bisogno il nostro territorio. Una sanità efficace ha bisogno di una rete territoriale forte, fatta di servizi vicini ai cittadini, personale numericamente adeguato e strutture capaci di lavorare in maniera integrata. La Giunta Bucci e l’assessore Nicolò, invece, stanno smantellando questa rete a colpi di accetta e a farne le spese, ancora una volta, rischia di essere il Tigullio e i suoi abitanti». «Chiediamo quindi a Regione e ATS di chiarire quali saranno le conseguenze concrete della riorganizzazione per l’Anatomia patologica di Sestri Levante e di garantire personale, continuità delle attività, tempi di risposta adeguati e piena valorizzazione delle competenze». Il Tigullio ha già pagato troppo spesso il prezzo delle scelte di ridimensionamento della sanità regionale. Non possiamo accettare che anche un servizio qualificato e fondamentale come l’Anatomia patologica venga indebolito. La sanità pubblica del nostro territorio va difesa e rafforzata».

» leggi tutto su www.levantenews.it