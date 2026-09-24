Sansovini a Radio Picco: “Italiano ha dato qualcosa in più a Turati. E con il Pescara sarà un test sui nervi”

“Abito a Pescara, ho scelto di vivere qui e ho passato buona parte della mia carriera qui oltre che a Spezia, dove mi sono trovato bene con le persone, i gruppi con cui ho lavorato. Ho un ricordo eccezionale”. Marco Sansovini non dimentica il passato e torna a vivere Pescara e Spezia, le due squadre di cui ha vestito la maglia segnando caterve di gol. L’ex bomber, oggi allenatore della Fermana in Eccellenza marchigiana prima in classifica con tre vittorie nelle prime tre partite, è intervenuto nel corso di ‘Radio Picco’, in qualità di doppio ex della sfida di domenica. Ricordando anche momenti esaltanti della sua parentesi spezzina.

Quello Spezia-Ascoli 4-3 lo ricordano ancora tutti.

“Lo Spezia ha avuto tantissimi attaccanti forti anche dopo di me, purtroppo la discesa in C non me la aspettavo e non la meritavano questa piazza e questa proprietà. Ma vedo che è ripartito alla grande, con un Picco sempre pieno, sempre come un uomo in più”.

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