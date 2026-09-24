‘Santa in Giallo’: protagonista la Filarmonica Colombo

La Banda cittadina con oltre 150 anni di storia che decide di entrare, per una sera, dentro un giallo. Musicisti, ballerini e attori diventano protagonisti di una vicenda investigativa costruita intorno alla musica, mentre un libro consente al pubblico di portarsi a casa la storia e perfino di riascoltare i brani del concerto. È uno dei contributi più originali nati all’interno di Santa in Giallo e porta la firma della Filarmonica Cristoforo Colombo, istituzione sammargheritese fondata ufficialmente nel 1875 e ancora oggi capace di sperimentare senza perdere la propria identità.

L’appuntamento è domenica 18 ottobre alle 17 all’Auditorium di Santa Margherita Ligure, nella coda autunnale del festival. “I gialli della Filarmonica – Il Diamante di Santa” riunirà le sezioni di clarinetti, flauti e percussioni della Colombo, il tango della Tangodoy Tango Academy e la recitazione di Francesco Angiolani nei panni di DoReMi, il personaggio che accompagnerà il pubblico dentro il mistero.

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