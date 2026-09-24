Savona, lungo stop per Sarpero: un mese di squalifica per il tecnico biancoblù

Savona. Stangata per il Savona e per il suo mister Carlo Sarpero che, per l’espulsione di domenica scorsa contro l’Albissole, si è visto assegnare una lunga squalifica. Il Giudice Sportivo stoppa il tecnico biancoblù fino al 22 ottobre, sostanzialmente per un mese.

Sarpero aveva criticato fortemente la direzione di gara nel post partit, evidenziando come ci sia stata una disparità di trattamento tra le due compagini: nel countdown delle rimesse laterali, nell’assegnazione dei falli e nella distribuzione dei cartellini in occasione delle esultanze. Ha poi affermato di essere preoccupato dal fatto che tale arbitraggio sia stato messo in atto da un direttore di gara arrivato da fuori. Il fischietto designato era Riahi di Lovere.

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