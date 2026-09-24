Scontri tra polizia e anarchici ai margini del corteo del comitato del centro storico

Genova. Scontri, questa sera, alla stazione marittima tra polizia e un gruppo di anarchici che stava cercando di raggiungere la manifestazione del comitato “angeli del centro storico” che si era conclusa poco prima davanti alla stazione della metropolitana.

Gli anarchici, una quarantina, erano partiti poco prima dalla libreria Il Grimaldello, in via della Maddalena, dove si erano riuniti per commemorare Francesco Carrieri, morto nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un incidente con la sua moto. Carrieri era un militante di area anarchica. I manifestanti avevano con loro uno striscione e hanno iniziato a gridare slogan contro la polizia.

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