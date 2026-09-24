Servizi sociali associati in Val di Magra, opposizione Castelnuovo: “Carrozzone burocratico interamente gestito da Sarzana”

“La recente nomina di un dirigente del Comune di Sarzana a Direttore dei servizi sociali dell’intera Val di Magra, decisa dalla sindaca Ponzanelli, conferma tutti i dubbi e le perplessità che ci avevano spinto a votare contro la nuova convenzione per l’accorpamento dei servizi sociali, discussa in consiglio comunale lo scorso giugno”. Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione di Castelnuovo Favini, Ambrosini, Tonelli e Micocci, che in merito alla nomina di Pierucci proseguono: “Sia chiaro: non mettiamo in discussione le competenze e la professionalità del funzionario nominato – che non conosciamo – né la legittimità della scelta operata dalla sindaca Ponzanelli nel rispetto delle convenzioni. Le nostre critiche sono rivolte agli amministratori castelnovesi (e di altri comuni) che hanno scelto di azzerare i servizi sociali comunali per dare vita a un “carrozzone” burocratico interamente amministrato e gestito da Sarzana, privando i nostri territori di qualsiasi potere decisionale su fondi, scelte e assistenza alle persone”.

“Gli amministratori castelnovesi – aggiungono – hanno deciso di trasformare i servizi sociali in una nuova Azienda sanitaria: prima locale, poi spezzina e ora gestita altrove, senza alcuna possibilità per le comunità locali di incidere sulla gestione. Il rischio concreto è che i servizi sociali, da sempre punto di riferimento e presidio di prossimità per le persone bisognose, si trasformino progressivamente in semplici “uffici passacarte”, destinati a un inevitabile degrado. Lo abbiamo già visto accadere con i servizi sanitari: un percorso di progressivo depauperamento caratterizzato dallo spostamento dei centri decisionali, dalla riduzione di personale sul territorio e dall’aumento dei costi”.

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