Sessanta posti letti in uno dei palazzi più belli della città: nell’ex fabbrica del freddo il primo studentato nella storia della provincia spezzina

Per quasi un secolo è stato il luogo in cui la città conservava il freddo. Adesso il Palazzo del Ghiaccio torna a vivere come luogo della città che guarda al futuro: non più fabbrica del freddo, ma casa per chi studia, si forma e comincia qui il proprio percorso, la propria vita adulta. Tra via Sprugola e via Colombo, uno degli edifici più riconoscibili della Spezia cambia ancora pelle e diventa la prima residenza universitaria del territorio, inaugurata ufficialmente oggi al cospetto delle autorità civili, militari e religiose. Si tratta di un nuovo capitolo, di una nuova vocazione per un palazzo bellissimo costruito, più che in stile prettamente Liberty, in quello che i manuali di storia dell’arte definiscono “architettura della Secessione”: una storia iniziata infatti negli anni Venti del ‘900, quando il progetto dell’architetto Franco Oliva diede forma a una struttura nata per sostenere la crescita della città e le sue esigenze alimentari. Dopo la riconversione a sede bancaria negli anni Settanta, oggi il Palazzo del Ghiaccio ritrova una funzione pubblica e contemporanea, con 32 camere e 60 posti letto realizzati da Fondazione Carispezia anche grazie a un finanziamento dell’Unione europea nell’ambito del Pnrr e della “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”, finalizzata ad aumentare la disponibilità di posti letto per gli studenti fuori sede.















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