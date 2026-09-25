Adele, una bimba di dieci anni nella Spezia in guerra. All’Anpi Centro il romanzo di Giulia Zannoni

La sezione centro dell’Associazione nazionale partigiani italiani della Spezia promuove con il Centro anziani di piazza Brin la presentazione del libro di Giulia Zannoni dal titolo “Dove finisce l’infanzia”. L’autrice risponderà alle domande di Paolo Luporini e dialogherà con Massimo Marasco, fondatore della Fondazione Silvia Montefoschi. L’autrice è una psicologa dedita alla cura dell’infanzia.

Il suo libro tratta dei disagi di una bambina di dieci anni, Adele, con il papà in guerra, e che vive con i nonni, la mamma e il suo cane Tobe. Il romanzo è ambientato nel 1943 alla Spezia, sotto i bombardamenti degli Alleati e il regime fascista di Mussolini, ma spazia oltre il 25 luglio della votazione di sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo, dell’arresto del presidente del consiglio, oltre il giorno dell’8 settembre, in cui nulla sembra ancora cambiare, ma con l’occupazione tedesca la situazione inasprisce e la mamma sceglie di diventare partigiana.

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