Batteria Bassa di Santa Teresa: 70 mila euro per il recupero e la valorizzazione del complesso

Un nuovo passo avanti nel percorso di recupero e valorizzazione della Batteria Bassa di Santa Teresa. Il progetto dedicato allo storico complesso fortificato è tra gli otto selezionati nell’ambito del bando “Un patrimonio che vive – Tutelare e valorizzare i beni culturali del territorio”, promosso da Fondazione Carispezia e Fondazione Compagnia di San Paolo, ottenendo un contributo di 70 mila euro, grazie al progetto presentato dalla Scuola di Mare Santa Teresa.

Il progetto, individua una prima serie di opere necessarie alla messa in sicurezza, al restauro e alla progressiva apertura del complesso alla fruizione turistico-culturale. La Batteria Bassa rappresenta una testimonianza di particolare rilievo della storia militare del Golfo della Spezia. Le sue origini si inseriscono nel sistema difensivo progettato dalla Repubblica di Genova già nel XVII secolo; nel 1747 venne realizzato un forte in posizione strategica, quasi a livello del mare, capace di incrociare il proprio fuoco con quello del forte di Santa Maria sulla sponda opposta del Golfo. L’attuale configurazione deriva poi dagli interventi di trasformazione e potenziamento realizzati nella seconda metà dell’Ottocento a protezione dell’Arsenale Militare della Spezia. Rimasta in esercizio fino alla Seconda guerra mondiale, la struttura conserva ancora in larga parte la propria configurazione originaria: mura perimetrali di notevole spessore, postazioni destinate alle artiglierie, ridotte, depositi per le munizioni e locali di servizio. Il progetto comunale ne individua proprio nel valore storico, architettonico e paesaggistico la base per una nuova destinazione culturale e pubblica. Il primo lotto di interventi prevede il restauro del muro perimetrale e del portale d’ingresso, la rimozione della vegetazione infestante e dei biodeteriogeni, il consolidamento delle parti degradate, la messa in sicurezza dei principali vani e delle aree esposte al rischio di caduta e l’installazione di cancelli e inferriate nelle zone non ancora accessibili. Sono inoltre previsti saggi stratigrafici per verificare l’eventuale presenza delle pavimentazioni storiche originarie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com