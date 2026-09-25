‘Compagno è il mondo’: “Alla Spezia cresce il disagio. Servono salari, case e una nuova idea di città”

Quanto costa vivere alla Spezia? Per “Compagno è il mondo” sempre di più. Salari sotto la media nazionale, famiglie in attesa di una casa pubblica, affitti che diventano difficili da sostenere anche per chi lavora, servizi e spazi urbani da ripensare. È partito da qui l’incontro pubblico organizzato dall’associazione, che ha messo insieme emergenze locali e grandi trasformazioni globali per provare a delineare quella che viene definita una “nuova idea di città”. Il punto di partenza è la crescita delle disuguaglianze. Un fenomeno che, secondo l’associazione, alla Spezia non può essere affrontato soltanto a livello comunale, ma richiede anche scelte regionali e nazionali differenti. E proprio il lavoro è stato indicato come una delle questioni centrali.

“Compagno è il mondo” ha richiamato i dati Istat sulla retribuzione media, indicando per la Spezia 21.892 euro contro i 23.630 della media nazionale: 1.780 euro in meno all’anno, con una distanza ancora maggiore rispetto al Nord Ovest. A questo si aggiunge l’effetto dell’inflazione, che finisce per erodere gli aumenti salariali. Da qui la proposta di introdurre il salario minimo come requisito per le aziende che partecipano agli appalti comunali e di lavorare con le catene commerciali e le associazioni di categoria per individuare forme di contenimento dei prezzi. Nel corso dell’incontro sono state inoltre richiamate alcune criticità segnalate dalla Fiom nei cantieri, dalla mancanza della mensa e dei servizi per i lavoratori alla necessità di ripensare i collegamenti casa-lavoro.

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