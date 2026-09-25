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Dal 28 settembre la settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, gli appuntamenti in Liguria

Dal 28 settembre la settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, gli appuntamenti in Liguria

stetoscopio visita cardiologica

Liguria. Dal 28 settembre appuntamenti presso le Case della Comunità della Liguria con cardiologi, infermieri, professioniste e professionisti per la cura del cuore. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore e della Settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, Azienda Tutela della Salute Liguria, con il coinvolgimento delle cinque aree sociosanitarie locali, promuove iniziative ad accesso libero in tutta la regione.

Nello specifico il programma delle iniziative prevede i seguenti appuntamenti.

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