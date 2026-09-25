Decreto scuola sul limite degli stranieri, esplode la protesta: “Stato razzista”. Polizia rimuove striscione alla Daneo

Genova. Striscioni, volantinaggi all’ingresso e cori contro la nuova normativa: la mattinata si è aperta all’insegna delle mobilitazioni davanti a diversi istituti scolastici della città. A far scattare la protesta degli studenti è stata l’approvazione del nuovo decreto legge sulla scuola che impone un tetto per la presenza di stranieri nelle classi. Non senza momenti di tensione.

Diversi gli istituti coinvolti: fin dalle prime ore del mattino, gli studenti si sono organizzati in presidi all’ingresso delle scuole per manifestare contro quello che definiscono un provvedimento “razzista e reazionario”. Nei comunicati diffusi dal movimento studentesco Osa si legge la dura condanna verso le politiche dell’esecutivo: “Il Governo tenta di far credere che i nostri nemici siano i nostri stessi compagni di banco, alimentando una guerra tra poveri negli spazi di formazione“. Secondo i promotori della mobilitazione, le priorità della scuola pubblica sono del tutto diverse e drammaticamente trascurate: “Ci troviamo ogni giorno in aule che crollano, senza materiali e con strutture inadeguate alle temperature esterne. Mentre noi chiediamo dove siano i fondi per la scuola pubblica, le risorse vengono destinate al mercato della guerra. Non c’è spazio per il razzismo nelle aule: vogliamo risposte e risorse sui problemi reali”.

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