Eventi autentici liguri: saranno finanziate 77 domande, 12 presentate nello Spezzino

Tutte le 77 domande ammissibili presentate dai Comuni per le manifestazioni storiche e tradizionali 2026 saranno finanziate. Grazie all’utilizzo delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo (FUNT), Regione Liguria garantirà la copertura dell’intera graduatoria, integrando la dotazione regionale inizialmente disponibile.
La graduatoria pubblicata a giugno comprende 77 manifestazioni, distribuite in tutta la Liguria, per un fabbisogno complessivo di circa 330mila euro: 20 nell’Imperiese, 15 nel Savonese, 30 nella Città metropolitana di Genova e 12 nello Spezzino. Alla dotazione regionale iniziale di 250mila euro si aggiungeranno le risorse FUNT necessarie a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili presentate dai Comuni.