Genoa, ecco gli anticipi e i posticipi sino a gennaio

Genova. La Lega Serie A ha pubblicato l’elenco degli anticipi e posticipi fino alla fine del girone di andata, ossia sino alle prime due giornate di gennaio. Per quanto riguarda il Genoa ecco gli orari delle partite:
Sassuolo – Genoa domenica 22 novembre alle 15 (non più alle 12.30);
Inter – Genoa sabato 28 novembre alle 20.45;
Genoa – Torino domenica 6 dicembre alle 12.30;
Atalanta – Genoa lunedì 14 dicembre alle 18.30;
Genoa – Udinese domenica 20 dicembre alle 18;
Cagliari – Genoa sabato 2 gennaio alle 12.30;
Genoa – Monza martedì 5 gennaio alle 18.30;
Bologna – Genoa sabato 9 gennaio alle 20.45.