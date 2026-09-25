Giochi online, scommesse e slot: alla Spezia spesi più di 625milioni di euro, consumo pro capite supera quello della media nazionale

In provincia della Spezia la somma totale destinata al gioco d’azzardo ha raggiunto la cifra esatta di 625.781.225,19 euro. Un dato contabile certo, rilevato dall’Agenzia delle accise, Dogane e Monopoli e rielaborato da Fondazione Istituto studi sul consumo, Cgil e Federconsumatori nel report “Il libro nero dell’azzardo – Lo Stato perdente” presentato durante l’assemblea di Anci Liguria, che si è tenuta nella sala del consiglio della Città Metropolitana di Genova nell’ambito della campagna “Mettiamoci in gioco”. Ripartito sulla popolazione maggiorenne residente, l’importo si traduce in una spesa individuale di 3.351,30 euro a testa: un valore pro capite che posiziona il territorio spezzino al di sopra della media nazionale italiana, pari a 3.284 euro (con una differenza di circa 67 euro in più rispetto agli altri).

L’ammontare descrive il volume finanziario complessivo transato nell’arco di un anno tra rete fisica e piattaforme digitali da remoto. L’analisi della composizione percentuale delle giocate in provincia evidenzia la prevalenza dei giochi di abilità a distanza (ad esempio poker, giochi di carte tradizionali e da tavolo online), che assorbono il 51,7% della raccolta totale spezzina. Seguono gli apparecchi fisici come slot machine e videolottery con il 21,9%, il gioco a base sportiva all’11,4% e le lotterie al 5,8%. Le quote rimanenti si dividono tra Lotto (3,1%), scommesse virtuali (3%), giochi numerici a totalizzatore (1,2%), bingo (1,1%), betting exchange (0,6%) e ippica (0,3%).

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