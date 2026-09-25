Il Buffardel, Rosabella e le storie di Calice: il libro lo scrivono i bambini

Le storie, quando non vengono raccontate, prima o poi smettono di esistere. A Calice al Cornoviglio hanno provato a fare il contrario: prendere leggende, personaggi, ricordi e racconti tramandati dagli anziani e metterli nelle mani dei bambini. Il risultato è un libro scritto e illustrato dagli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria “G. Chierici e P. Podestà” di Piano di Madrignano. Si chiama “Leggende e territorio” e adesso arriva anche un riconoscimento dalla Lunigiana Storica. Il volume ha infatti conquistato la Targa per attività divulgativa presso le Scuole del territorio della Lunigiana Storica, nella sezione 2.4 della XXVI edizione del Premio Lunigiana Storica. La commissione giudicatrice lo ha scelto all’unanimità. La premiazione è fissata per sabato 26 settembre alle 16, al Castello di Terrarossa, a Licciana Nardi.

Ma il premio è, in fondo, la parte finale di una storia cominciata tra le aule della scuola. Il libro nasce dal percorso di continuità 0-10 “Alla scoperta del territorio”, portato avanti negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 dall’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Follo e Calice al Cornoviglio. Per costruirlo i bambini hanno cercato, ascoltato, osservato e raccolto. Sono andati alla scoperta dei luoghi del territorio, dall’Alta Via dei Monti Liguri al Monte Ciliegia, passando per i borghi e le colline di Calice. Ma soprattutto hanno incontrato la memoria delle persone che quelle storie le hanno ascoltate e conservate per anni.

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