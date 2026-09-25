Il Giro dei Monti Savonesi Storico è pronto a tornare con l’ottava edizione

Albenga. Il Giro dei Monti Savonesi Storico è pronto a riaccendere i motori nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026 ad Albenga. L’appuntamento si preannuncia ricco di attrattive per piloti, equipaggi e appassionati, sia nel settore del rally sia in quello della regolarità. Tutto è pronto per l’apertura delle iscrizioni, prevista per la prima settimana di ottobre, periodo in cui gli organizzatori presenteranno anche il programma completo. La gara utilizzerà le prove speciali della passata edizione, mentre ci saranno alcuni ritocchi per la parte logistica.

A fare da cornice alla manifestazione ci saranno il clima marittimo della Riviera ligure, la calda accoglienza locale ed un centro storico dal grande valore artistico e culturale, ricco di musei e ideale per chi desidera coniugare l’evento sportivo a un breve soggiorno in famiglia. A completare il quadro spiccano le eccellenze enogastronomiche del territorio, un mix capace ogni anno di attrarre partecipanti e pubblico da ogni parte d’Italia e dall’estero. Più di una semplice sfida automobilistica, il Giro si conferma un evento profondamente integrato nella propria terra, in grado di generare una sinergia vincente e di garantire il tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona anche al di fuori della stagione turistica principale.

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