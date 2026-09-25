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In lungomare Canepa il limite di velocità torna a 70 km/h, il Comune ha varato l’ordinanza

In lungomare Canepa il limite di velocità torna a 70 km/h, il Comune ha varato l’ordinanza

lungomare canepa

Genova. Dopo quasi tre anni di cantiere torna a 70 km/h il limite di velocità in lungomare Canepa. Lo prevede la nuova ordinanza emessa oggi dal Comune di Genova subito dopo la riapertura dello svincolo verso piazzetta dei Minolli.

In particolare l’ordinanza istituisce nuovamente i 70 km/h nei tratti rettilinei di entrambe le carreggiate della strada di scorrimento, mentre saranno in vigore i 20 km/h sulla corsia di decelerazione verso piazzetta dei Minolli e i 30 km/h su quella che porta in via Sampierdarena.

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