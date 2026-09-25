Nuova raccolta alimentare per l’Emporio della solidarietà: come aderire

Nuova raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio della solidarietà, in programma sabato 3 ottobre nei supermercati e negli ipermercati della provincia della Spezia e della Lunigiana. L’Emporio della solidarietà, presente alla Spezia e a Sarzana, è un servizio di Caritas diocesana della Spezia-Sarzana-Brugnato, gestito dalla cooperativa La Piccola matita Onlus, promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia insieme ai Distretti sociosanitari della Spezia e dalla Società della salute della Lunigiana.

In una nota si legge: “Non è necessario assumere un impegno continuativo: per partecipare alla Raccolta è possibile mettersi a disposizione anche solo per una parte della giornata, diventando volontario nei punti vendita aderenti. Un’esperienza pratica per dare il proprio contributo e per conoscere da vicino una realtà che, ogni giorno, sostiene persone e famiglie in situazione di fragilità economica.

Da gennaio ad agosto 2026 l’Emporio ha erogato 4.874 spese, assistendo ogni mese una media di 458 nuclei familiari, il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025”.

Chi desidera avere maggiori informazioni per entrare a far parte della squadra dei volontari dell’Emporio della Solidarietà può scrivere a point@caritasdiocesana.it oppure telefonare al numero 0187-257157.

Nel corso della giornata, i volontari raccoglieranno i prodotti donati dai cittadini, li sistemeranno negli scatoloni, che poi verranno portati dagli operatori di Caritas nelle due sedi dell’Emporio – alla Spezia, in Via Gramsci 276, e a Sarzana, in Via Castracani 46.

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