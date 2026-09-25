Palazzo di Giustizia, il Comune cerca un gestore per il bar: concessione di sei anni

Il Comune della Spezia ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione del locale a uso bar e ristorazione situato all’interno del Palazzo di Giustizia. L’immobile ha una superficie complessiva di circa 129 metri quadrati, distribuiti tra il piano seminterrato, destinato a magazzino e servizi, e il piano terra, adibito a bar. A completare gli spazi c’è una porzione esterna a porticato di circa 40 metri quadrati, destinata alla collocazione dei tavoli. I locali saranno consegnati già corredati dagli arredi e dalle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività.

La concessione avrà una durata di sei anni, con decorrenza prevista da gennaio 2027, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni. Il canone annuo posto a base di gara è di 3mila euro e l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economica al rialzo più alta. Tra gli obblighi previsti dal contratto figurano il divieto assoluto di svolgere attività legate al gioco d’azzardo o alle scommesse, l’avvio dell’attività entro 45 giorni dalla stipula della concessione e la presa in carico da parte del concessionario delle utenze, della manutenzione ordinaria e delle necessarie coperture assicurative.

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