Partita da Genova “Marina Militare Nastro Rosa Veloce”, la regata più lunga del Mediterraneo

Genova. È partita oggi da Genova la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce – Il Giro dell’Italia a Vela 2026. Con le sue 1.650 miglia è la regata più lunga del Mediterraneo: i dieci equipaggi in gara sono salpati alla volta di Trieste, dove la regata si concluderà in occasione della 58esima Barcolana, la manifestazione velica più grande e affollata del mondo, dopo aver navigato non stop dal Mar Ligure al Mare Adriatico.

Al Galata Museo del Mare, prima della partenza, la cerimonia di presentazione degli equipaggi con la partecipazione del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del sottocapo di stato maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Fabio Gregori, dell’assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, del capo divisione brand & media di Difesa Servizi generale di brigata Francesco Greco e del presidente di SSI Sports & Events Luca Andreoli. La cerimonia è stata aperta dall’esibizione della fanfara del Comando interregionale marittimo Nord.

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