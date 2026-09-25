Pertini cittadino onorario di Genova. Salis: “Esempio per le nuove generazioni”

Genova. La Giunta comunale di Genova ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria a Sandro Pertini. L’annuncio arriva nel giorno del 130° anniversario della nascita dell’indimenticato partigiano, parlamentare, presidente della Camera e della Repubblica.

“Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Genova esprime la propria gratitudine e la propria riconoscenza a Sandro Pertini, un uomo che ha condiviso le lotte, il dolore e le speranze della nostra città – dichiara la sindaca Silvia Salis – Il suo legame con Genova attraversa alcuni dei momenti più significativi della nostra storia: dalla mobilitazione antifascista del giugno 1960, alla vicinanza ai lavoratori, fino alla presenza accanto alla famiglia e ai compagni di Guido Rossa. Pertini aveva conosciuto il carcere e il confino per non aver mai abbassato la testa davanti alla dittatura e ha portato quella stessa coerenza nelle istituzioni, senza perdere la capacità di parlare alle persone con semplicità e di essere loro vicino. È questo l’esempio che vogliamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni: la politica può essere rigore, umanità e amore per la libertà. Nel giorno dei 130 anni dalla sua nascita, diamo seguito alla volontà espressa all’unanimità dal Consiglio comunale e rinnoviamo l’impegno a custodire e mettere in pratica i valori di democrazia, giustizia sociale e pace che hanno guidato la sua vita”.

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