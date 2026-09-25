Pitelli, affidati i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi e la riqualificazione della viabilità pedonale

I lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi e per la riqualificazione della viabilità pedonale nel borgo di Pitelli sono stati affidati alla ditta Bonfiglio S.a.s. L’intervento prevede un investimento complessivo di 567 mila euro, interamente finanziato attraverso il Fondo Strategico della Regione Liguria, e nasce da un percorso di confronto tra l’amministrazione comunale della Spezia, i residenti e la Pro loco.

Il progetto consentirà di realizzare complessivamente 47 nuovi stalli per la sosta. Nello specifico, nella prima porzione di via Canarbino saranno ricavati 13 posti destinati a moto e scooter, mentre nella seconda porzione della stessa strada verranno realizzati 14 parcheggi per auto e 4 per scooter. In via Umberto Biancamano è prevista la creazione di 11 posti auto, mentre altri 5 stalli per autovetture saranno individuati tra via Pitelli e piazza IV Novembre.

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