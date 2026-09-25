Ponte Serra “malato”, diventerà a una sola corsia: viabilità a rischio in zona Marassi

Genova. Un’altra tegola in arrivo per la viabilità genovese a causa delle condizioni in cui si trovano ponti, viadotti e impalcati rispetto alle norme di sicurezza ministeriali. Dopo le limitazioni scattate a maggio su un tratto di via Fea, la strada che serve la zona del Biscione, una nuova ordinanza è in arrivo nella parte bassa di Marassi per il ponte Serra che collega le due sponde del Bisagno a senso unico da via Moresco a piazza Carloforte.

Ad anticiparlo era stato l’assessore Massimo Ferrante durante l’ultima commissione consiliare sul tema a Palazzo Tursi: “Ponte Serra diventerà a una sola corsia, non più due, perché durante le ispezioni è stata riscontrata la necessità di ridurre il carico sulle spalle laterali“.

» leggi tutto su www.genova24.it