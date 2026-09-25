Recco: torna il Festival del Tempo, tra gli ospiti Giusi Ferrero

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo

Il Festival del tempo torna a Recco con un parterre di grandi ospiti. Comune di Recco, che sostiene e patrocina l’iniziativa, ospiterà una serie di appuntamenti e una mostra, in prevalenza nella Sala Franco Lavoratori, nell’ambito della terza edizione del Festival della Valle del Tempo. La rassegna diffusa che – nata a Uscio, con il coinvolgimento del comune di Avegno – propone anche quest’anno un ricco calendario dedicato al tema del tempo nelle sue dimensioni storiche, filosofiche, artistiche e sociali.

“Per il secondo anno consecutivo Recco partecipa al Festival della Valle del Tempo – spiega il sindaco Carlo Gandolfo -, un appuntamento che porta nel nostro territorio figure di grande rilievo culturale e scientifico. Ringrazio il sindaco di Uscio, Giuseppe Garbarino, per aver voluto coinvolgermi nuovamente in questa iniziativa condivisa, che valorizza la collaborazione tra i nostri comuni. Siamo lieti di ospitare incontri capaci di parlare a pubblici diversi, perché la cultura resta un elemento essenziale per la vita della città”.

Il programma a Recco:

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