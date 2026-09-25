Rinnovo del contratto dei militari 2025-27, Siulm Marina: “Non basta un tavolo per superare le criticità”

Il Sindacato unitario lavoratori militari ha partecipato, a Roma presso lo Stato maggiore della Difesa, all’incontro con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle forze armate e dell’arma dei Carabinieri. Per il gabinetto del ministro della Difesa sono intervenuti il generale Luca De Marchis, vicecapo di gabinetto, e alcuni componenti dell’ufficio relazioni sindacali dello Stato maggiore della Difesa. All’ordine del giorno la definizione degli impegni collegati al rinnovo contrattuale 2025–2027, in particolare la revisione della Legge n. 46/2022 che disciplina la rappresentanza sindacale militare e la delicata questione della previdenza del personale militare.

All’incontro per il Siulm Marina hanno partecipato Ciro Ironico, segretario generale nazionale aggiunto, e Andrea Manzi, dirigente nazionale. Nel proprio intervento la delegazione Siulm Marina ha innanzitutto evidenziato un dato politico-sindacale che non può essere trascurato: la maggioranza delle sigle rappresentative interessate non ha sottoscritto l’accordo contrattuale 2025–2027; pertanto, la sola apertura di questo confronto non può essere considerata sufficiente per superare le criticità e le distanze emerse durante la stagione contrattuale.

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