Savignone, torna la Castagnata dei Fieschi: appuntamento dal 2 al 4 ottobre

Savignone. Con l’autunno, nell’entroterra, ritornano anche le castagnate. Il 2, 3 e 4 ottobre 2026 si terrà a Savignone la trentesima edizione della Castagnata dei Fieschi.

Tre giorni di cultura, musica, rievocazione storica e tradizione, nel cuore del borgo. “Ritrovarsi intorno ad un evento collettivo dopo l’estate è scommettere ancora sulla socialità per continuare ad alimentare il piacere della condivisione e dell’incontro – spiega il sindaco di Savignone Antonio Bigotti – Le feste di paese non sono eventi vuoti, portano un messaggio importante: l’entroterra vive se le persone possono contare sulla presenza delle istituzioni intorno all’aggregazione e ai servizi e, naturalmente, sull’impegno messo in campo dalle associazioni”.

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