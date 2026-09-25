Savona, il Pd: “Orsi deve guardare in casa sua, cinque consiglieri di centrodestra non sono capaci di rappresentare Savona”

Savona. “Nel consiglio comunale di Savona di ieri, durante la discussione dell’ordine del giorno sull’ospedale San Paolo, Fabio Orsi ha affermato che la città di Savona conta poco a livello regionale per responsabilità di entrambi gli schieramenti. Ricordiamo al consigliere Orsi due cose. La prima è che dal 2020 il Partito Democratico esprime come unico consigliere regionale un savonese, Roberto Arboscello, che in passato è stato vice capogruppo del PD e che in questa legislatura è stato indicato da tutte le opposizioni come vicepresidente del Consiglio regionale”. Lo dichiarano Simone Anselmo, Segretario Unione Comunale di Savona, e Emanuele Parrinello, Segretario Provinciale PD Savona.

“In questi sei anni Arboscello, accanto al PD del territorio – prosegue -, si è impegnato in prima persona su una serie di tematiche sia provinciali, sia savonesi; tra quelle prettamente legate alla città citiamo il centro ictus, il punto nascite, l’Aurelia Bis, le Funivie, l’accorpamento della centrale del 118, il ritorno del corso di ingegneria gestionale a Savona, Villa Zanelli, la riqualificazione del campo Ruffinengo, la proposta di legge che finanzia le celebrazioni per i 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini, e potremmo ancora proseguire”.

“Purtroppo sono tutte battaglie condotte dall’opposizione: chi decide, a Genova, è da ormai undici anni l’area politica di cui fa parte Fabio Orsi. Sarebbe il caso che Orsi, insomma, guardasse in casa propria e non in casa del Centrosinistra, che di certo se governasse avrebbe tutt’altra attenzione a ogni parte del territorio ligure e savonese”.

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