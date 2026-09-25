Savona, la storica libreria Paoline si sposta in frazione Santuario

Savona. “Sono davvero contento che la storica libreria Paoline possa continuare, anche se in altro luogo e con modalità rinnovate, il suo servizio culturale alla Chiesa di Savona-Noli, in particolare alle parrocchie e ai tanti, savonesi e non solo, che la apprezzano e le sono affezionati. Buona strada a Roberto Fiaschi!”.

Così il vescovo Calogero Marino accompagna un cambiamento riguardante la popolare libreria cattolica, che il prossimo 31 dicembre trasferirà l’attività del punto vendita di via santa Maria Maggiore al negozio dei ricordi del Santuario Nostra Signora di Misericordia.

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