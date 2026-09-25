Servizi sociali associati, la giunta di Castelnuovo replica all’opposizione: “Riorganizzazione imposta da nuovo piano regionale”

“Non è stata una scelta del Comune di Castelnuovo Magra quella di creare un unico Ambito Territoriale Sociale per i Comuni della Val di Magra. È una riorganizzazione imposta dal nuovo quadro regionale e dal nuovo Piano Sociosanitario Integrato Regionale. La nostra scelta è stata un’altra: decidere come affrontare questo cambiamento, cercando di tutelare il più possibile il ruolo dei Comuni e la capacità di incidere sulle decisioni”. Lo affermano la sindaca Katia Cecchinelli e l’assessore alle politiche sociali Diomira Cantergiani nella replica alla posizione assunta dai consiglieri di opposizione. “Riteniamo necessario fare chiarezza – sottolineano – soprattutto nei confronti dei cittadini che, comprensibilmente, non sono tenuti a conoscere nei dettagli il funzionamento degli Ambiti Territoriali Sociali, delle convenzioni e delle nuove norme regionali. Il primo equivoco da chiarire riguarda la nascita del nuovo ATS. Il sistema degli Ambiti Territoriali Sociali è stato profondamente modificato dalla riorganizzazione regionale. Il nuovo PSSIR 2026-2030 si inserisce in questo processo e tutta la Liguria è chiamata ad adeguarsi al nuovo modello organizzativo. Per questo non è corretto raccontare ai cittadini, che Castelnuovo Magra abbia deciso autonomamente di abbandonare il proprio precedente assetto per entrare in un “carrozzone” insieme agli altri Comuni”.

“La dimensione dell’ATS e il nuovo assetto territoriale – proseguono – derivano dal quadro regionale nel quale tutti i Comuni liguri devono collocarsi; gli atti dei Comuni della Val di Magra confermano che si è proceduto alla costituzione dell’ATS 19 Val di Magra, attraverso una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Testo unico degli enti locali, con il Comune di Sarzana individuato quale ente capofila. La vera scelta dei Comuni è stata un’altra: convenzione o consorzio? Su questo punto occorre essere molto chiari, di fronte alla necessità di organizzare la gestione associata, le amministrazioni hanno dovuto confrontarsi anche con diverse forme giuridiche. Castelnuovo Magra, insieme agli altri comuni della Val di Magra e alla maggior parte dei comuni Liguri, ha ritenuto preferibile la convenzione rispetto alla costituzione di un consorzio, perché ritenuta una soluzione più vantaggiosa e maggiormente sostenibile per i Comuni. La normativa regionale, del resto, prevede che i Comuni possano gestire i servizi sociali in forma associata attraverso queste due forme, convenzione o consorzio. Quindi non siamo di fronte alla scelta tra “autonomia” e “Sarzana”. Siamo di fronte alla necessità di organizzare i servizi sociali secondo il nuovo quadro regionale e alla responsabilità politica di scegliere lo strumento organizzativo ritenuto più adeguato per i Comuni. Ma la convenzione non è stata semplicemente accettata così com’era, ed è questo, forse, il punto più importante che è stato omesso nel dibattito pubblico. La nostra Amministrazione non si è limitata ad approvare passivamente una convenzione già confezionata, abbiamo lavorato sul testo cercando di modificarne diversi aspetti proprio per evitare che la gestione associata si traducesse in una semplice concentrazione delle decisioni presso il Comune capofila. L’obiettivo è stato quello di rafforzare la dimensione politica dell’ATS e il ruolo della Conferenza dei Sindaci”.

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