Su il sipario sulla Rari Nantes Savona 26/27, Polti: “Siamo club d’élite in Liguria”

Sala dei Caduti di Nassirya gremita per la presentazione della stagione 2026/2027 della Rari Nantes Savona. Il club biancorosso ha parlato degli obiettivi stagionali e ha rassicurato sul fatto che le ambizioni non cambieranno anche in caso di perdita della gestione della piscina Zanelli. L’estate della gara/querelle con l’Amatori Nuoto Savona non ha fatto passare alla società del presidente Daniele Polti la voglia di rimanere ai vertici della pallanuoto e del nuoto sincronizzato.

“La Rari Nantes è un’azienda – esordisce Polti -. Vogliamo che navighi sempre nella direzione giusta. Per me è come un’azienda senza azionisti. Non ne abbiamo ma ci sono tante persone che lavorano andando nella stessa direzione. Nella prima squadra di pallanuoto abbiamo inserito nuovi giocatori a fronte delle partenze importanti. Anche i nuovi potranno fare sì che la squadra possa fare bene. Cosa significa fare bene? Vogliamo rimanere nell’élite della Serie A. Forse non saremo alla pari di Recco e Brescia, ma proveremo a rimanere nei primi quattro posti. Non so se potremo fare di più o se è una previsione azzardata”.

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