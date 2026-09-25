Sul palco si prova, si sbaglia e si ride: a Sarzana arriva Sgabei LAB

Scrivere una battuta, provarla davanti agli altri, capire dove funziona e dove invece va riscritta. È questa la palestra di Sgabei LAB, laboratorio permanente nato tra la Spezia e Sarzana e dedicato a chi vuole cimentarsi con cabaret, stand-up comedy e comicità dal vivo. Il progetto riunisce già una comunità di oltre 20 persone e durante l’anno porta i partecipanti sui palchi della provincia della Spezia, offrendo loro l’occasione di sperimentare i propri testi davanti al pubblico. Un percorso aperto tanto a chi ha già esperienza quanto a chi non è mai salito su un palco. Il prossimo appuntamento per conoscere il laboratorio è in programma mercoledì 30 settembre al Comitato Arci di Sarzana. Sarà l’occasione per incontrare il gruppo, capire come funziona il percorso e conoscere anche il circuito di open mic collegato al progetto. La serata segue quella organizzata il 24 settembre al Gatsby della Spezia.

All’interno del laboratorio si parte dall’idea per arrivare al pezzo finito, lavorando su scrittura, struttura, ritmo, punchline, personaggi e timing. I materiali vengono poi condivisi e messi alla prova all’interno del gruppo, in un confronto diretto che permette di capire cosa funziona e cosa invece può essere migliorato. Una parte importante del progetto è il circuito di open mic attivo nei locali della provincia della Spezia e di Massa. È qui che i testi escono dal laboratorio e incontrano il pubblico, permettendo ai partecipanti di fare esperienza e costruire progressivamente il proprio stile. Dall’esperienza di Sgabei LAB è nato anche un gruppo satellite, gli 0187 Comedy, pensato per valorizzare una comicità più direttamente legata alla vena spezzina. “A Sgabei LAB non è necessario arrivare con un pezzo già scritto” -, spiegano gli organizzatori. “Si può partire da un’idea, da una storia, da una battuta oppure anche da niente. L’importante è avere voglia di scrivere, provare e confrontarsi per capire come trasformare un’intuizione in un pezzo comico”. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori anche su WhatsApp al 340.3462284 oppure consultare il sito cabaret.sgabei.it. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Arci Valdimagra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com