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Economia

Sunia: “Bene lo studentato al Palazzo del Ghiaccio, ma La Spezia resta sotto pressione sul fronte della casa”

Sunia: “Bene lo studentato al Palazzo del Ghiaccio, ma La Spezia resta sotto pressione sul fronte della casa”

Inaugurazione del Palazzo del Ghiaccio Student House: il primo studentato della Spezia

Il Sunia accoglie con favore l’apertura della nuova Casa dello Studente presso l’ex Palazzo del Ghiaccio di via Colombo alla Spezia, intervento che restituisce alla città un edificio storico e offre nuove opportunità agli studenti universitari. “Si tratta di un progetto importante, frutto della collaborazione tra Fondazione Carispezia, Crédit Agricole e Promostudi, che contribuisce alla crescita del polo universitario spezzino”, afferma Franco Bravo, segretario regionale del Sunia, sottolineando però che la nuova residenza universitaria, da sola, non è sufficiente a rispondere alle esigenze abitative della città.

“La Spezia continua a vivere una forte pressione sul mercato degli affitti, con canoni in costante aumento, scarsità di alloggi disponibili e una crescente competizione tra studenti, giovani lavoratori e famiglie a reddito medio-basso”, prosegue Bravo. Tra le criticità indicate dal Sunia ci sono la carenza di alloggi a canone sostenibile, soprattutto nelle zone centrali, l’aumento degli affitti turistici brevi, che sottraggono abitazioni alla locazione stabile, l’assenza di un piano comunale strutturato per l’edilizia residenziale pubblica e sociale e la crescente domanda di alloggi per studenti, che rischia di aggravare ulteriormente la situazione del mercato.

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