Suprematismo, razzismo e incitazione al terrorismo in chat: tra i minori perquisiti anche un genovese

Genova. C’è anche un minorenne genovese tra i 13 al centro di una maxi operazione contro propaganda razzista e addestramento al terrorismo online condotta dal Ros dei carabinieri.

Giovedì mattina militari dei comandi di Como, Catanzaro, Bologna, Milano, Reggio Emilia, Benevento, Genova, Udine, Palermo e Trento e gli agenti della Digos della questura di Verona, coordinati dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e con l’ausilio delle Digos di Napoli, Benevento, Bresca e Trento, su delega delle procure di Roma e di Venezia, hanno dato esecuzione a 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica: 13 riguardano minorenni, 4 maggiorenni.

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