Ultimo mese di mare per Nave Italia, rientro alla Spezia previsto il 31 ottobre

Si avvia verso il gran finale la Campagna 2026 di Fondazione Tender To Nave Italia ets, che anche quest’anno ha portato a bordo di Nave Italia centinaia di ragazze e ragazzi con differenti fragilità e bisogni, accompagnandoli in percorsi di crescita, autonomia e inclusione attraverso l’esperienza della vita in mare. Prima di iniziare ufficialmente l’ultimo mese di navigazione, Nave Italia aprirà le sue porte al pubblico con un open day in programma domenica 27 settembre, dalle 15 alle 18.30. Ormeggiato davanti ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, il brigantino solidale più grande del mondo sarà visitabile per conoscere più da vicino il lavoro della Fondazione, la nave e l’equipaggio della Marina Militare.

Sono 22 i progetti educativi e formativi portati quest’anno a bordo nel corso della Campagna 2026, che da aprile ad oggi ha toccato i porti di tutta Italia da nord a sud. Il viaggio di Nave Italia non è soltanto un’esperienza di navigazione, ma anche e soprattutto uno spazio educativo nel quale uscire dai contesti abituali, sperimentarsi in nuove situazioni, assumere responsabilità e imparare a collaborare con gli altri. È questo il cuore del Metodo Nave Italia, l’approccio educativo in tre fasi sviluppato dalla Fondazione che utilizza la vita a bordo come strumento per favorire autonomia, consapevolezza, relazione e inclusione.

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