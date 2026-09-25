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Un giorno di mare per cinque ragazzi del Donbas, “La Memoria Viva” lancia una raccolta per un’ambulanza

Un giorno di mare per cinque ragazzi del Donbas, “La Memoria Viva” lancia una raccolta per un’ambulanza

La goletta Amore mio di Vela Tradizionale

Cinque ragazzi, cinque storie, cinque padri che non ci sono più. Arrivano dal Donbas, in Ucraina, e sono figli di vigili del fuoco morti mentre continuavano a svolgere il proprio lavoro di soccorso nel pieno della guerra. Per qualche giorno, grazie all’associazione La Memoria Viva, potranno allontanarsi dalla realtà che hanno vissuto e ritrovare, almeno per qualche ora, qualcosa della loro quotidianità di ragazzi.

Lunedì saranno ospiti alla Spezia e saliranno a bordo della goletta “Amore Mio” dell’associazione Vela Tradizionale, che ha messo a disposizione l’imbarcazione per un’uscita a vela. La Memoria Viva rivolge all’associazione spezzina un sentito ringraziamento per la sensibilità e la cortesia dimostrate. Sarà una giornata sul mare, tra vento e sole, con la possibilità di vivere qualche ora di serenità e, magari, di tornare semplicemente a sentirsi ragazzi. Un momento di leggerezza che non cancella però le storie personali dei cinque giovani e il pensiero per chi è rimasto in Ucraina.

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