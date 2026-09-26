A Gaggiola le parole di San Francesco diventano musica per organo

Le parole di san Francesco ispireranno una musica che prenderà forma davanti al pubblico. Domenica 27 settembre, alle 20.45, il santuario di Sant’Antonio di Padova a Gaggiola, alla Spezia, ospiterà il secondo appuntamento della quarta edizione di «Gaggiola in musica», dedicata quest’anno all’ottavo centenario francescano. La serata, intitolata Cum grande humilitate: la vita di Francesco come fonte di ispirazione musicale, vedrà il maestro Davide Bucci improvvisare all’organo a partire da letture tratte dalla vita e dagli scritti del santo di Assisi. Il programma nascerà dunque nel corso dell’incontro: ogni brano sarà una risposta musicale alle parole appena ascoltate, senza una partitura già definita. Per i presenti sarà l’occasione di ascoltare musica eseguita per la prima volta e di soffermarsi, attraverso il dialogo tra letture e organo, sulla figura di san Francesco.