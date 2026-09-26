Al CAMeC “Listening to ninety percent of everything”

Venerdì 2 ottobre alle ore 18.30 il CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia ospita “Listening to Ninety Percent of Everything. Pratiche sonore data-driven per ascoltare la logistica marittima”, un talk con Maria Pina Usai, Stellare / FiloQ, Ale Bavo, Raffaele Rebaudengo e Antonio Musso, realizzato in collaborazione con Amici del CAMeC. L’incontro presenta al pubblico “Ninety Percent of Everything”, progetto di ricerca artistica transdisciplinare curato da Maria Pina Usai, che indaga il rapporto tra logistica marittima e crisi climatica, osservata come risultato delle interconnessioni tra dinamiche sociali, ecologiche, economiche e politiche.

Il titolo del progetto richiama l’omonimo libro della giornalista britannica Rose George e prende le mosse dalla constatazione che circa il 90% delle merci utilizzate quotidianamente viaggia via mare, all’interno di una rete logistica globale che rimane in larga parte sottratta allo sguardo pubblico. Proprio il tema dell’invisibilità è uno dei nuclei della ricerca, che assume il porto, spazio altamente specializzato e normalmente non accessibile, come dispositivo attraverso il quale interrogare i sistemi e i flussi che regolano la movimentazione delle merci.

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