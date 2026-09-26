Albissola Marina ritrova il suo cuore: tornano a vivere gli spazi di Santa Cecilia

Albissola Marina. “Un incubatore di idee dove adolescenti e adulti collaborano per costruire spazi destinati ai giovani”: è a partire da questa precisa visione che l’amministrazione del Comune di Albissola Marina, dal momento immediatamente successivo alla conferma di Gianluca Nasuti come sindaco per il suo terzo mandato, ha iniziato a lavorare per restituire alla collettività uno spazio spesso indicato dai residenti (e non) come il vero cuore pulsante della cittadina.

“Nel 2025, grazie alla collaborazione instaurata con Don Germano (e quindi con la Parrocchia Nostra Signora della Concordia, proprietaria degli spazi), al sostegno cruciale di Fondazione de Mari, che crede sempre nei nostri progetti e al coinvolgimento della cooperativa ‘Vedogiovane’, siamo riusciti ad intercettare le necessità e i desideri dei nostri concittadini, in particolare dei nostri giovani”, spiega l’assessora con delega ai progetti di partecipazione e coesione sociale Silvia Tremolati.

“Da allora – continua Tremolati –, tutti insieme abbiamo lavorato alacremente animati dalla volontà di restituire questo spazio alla comunità”.

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