Altarese, vittoria al cardiopalma contro la Villanovese che non soddisfa Frumento: “Inizio vergognoso, dobbiamo svegliarci”

Villanova. Vittoria in extremis alla prima dell’Altarese in Prima Categoria. Tre punti conquistati verso il tramonto della partita contro la neopromossa Villanovese. Per i padroni di casa quasi domenica da sogno, poi Metalla su rigore ribalta definitivamente la sfida, per diversi minuti in mano alla squadra di Morbelli.

Non si fanno attendere le parole di Frumento, non soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il risultato: “È andata male, inutile nascondersi dietro al fatto che alla fine abbiamo vinto. Abbiamo approcciato l’incontro in modo vergognoso, nei primi dieci minuti sembravamo degli scappati di casa“.

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