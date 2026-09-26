Autostrade, dopo il Salone Nautico tornano i cantieri ma saranno più “leggeri” dell’anno scorso

Genova. Riprenderanno al termine del Salone Nautico i principali cantieri sulla rete autostradale del nodo di Genova, ma con un complessivo alleggerimento rispetto all’anno scorso. È quanto emerge dal tavolo di coordinamento coi concessionari convocato dal ministero delle Infrastrutture su richiesta della Regione Liguria, che ne è il promotore, insieme a tutti gli enti territoriali.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla programmazione dei cantieri nel trimestre ottobre-dicembre 2026 che ha trovato unanime condivisione da parte di tutti i partecipanti al tavolo, con l’obiettivo comune di coordinare le diverse lavorazioni e garantire una gestione della viabilità compatibile con i flussi di traffico attesi, in particolare in occasione dei periodi di maggiore affluenza causa eventi e festività.

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