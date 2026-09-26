Caro carburanti, Frijia: “Da Eni scelta concreta nella direzione giusta”

“Il caro carburanti incide direttamente sulla vita quotidiana degli italiani. Per questo ogni intervento capace di ridurre i costi della mobilità va accolto con favore”. Lo dichiara l’on. Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia e vicesindaco della Spezia. “La decisione di Eni di introdurre, dal 28 settembre, un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio — per almeno 30 giorni, con possibilità di proroga fino a fine anno — è una scelta concreta e importante: circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Parliamo di un costo che riguarda milioni di cittadini – aggiunge – chi ogni giorno usa l’auto per andare al lavoro o accompagnare i figli, artigiani e professionisti in continuo spostamento, e le imprese alle prese con costi rilevanti di trasporto e logistica. Ridurre il peso del carburante significa quindi intervenire sul bilancio delle famiglie, ma anche sulla competitività delle imprese e sull’intero sistema economico. Questa iniziativa si inserisce nell’azione del Governo Meloni, che è già intervenuto sulle accise e ha rafforzato gli strumenti di monitoraggio e trasparenza del mercato a tutela del potere d’acquisto degli italiani. La scelta di Eni aggiunge un contributo concreto, in una virtuosa collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo. È inoltre un segnale positivo, capace di aumentare la pressione concorrenziale sul mercato: l’auspicio è che anche gli altri operatori seguano questa strada, a beneficio dei consumatori. A noi interessano i risultati, non le polemiche. Quando si offre un aiuto concreto a chi lavora e produce, ogni passo verso la riduzione dei costi va sostenuto. Questa è la politica che vogliamo: attenzione reale a famiglie, lavoratori e imprese. Lasciamo alla sinistra le polemiche demagogiche: noi continuiamo a lavorare concretamente per il bene degli italiani”.

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